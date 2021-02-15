«Ну и лапочка!»: «Мисс Россия» показала себя в детстве

Татьяна Котова была невероятно милым ребенком. Фото: официальный аккаунт Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель и певица, очаровательная блондинка Татьяна Котова в очередной раз обновила свой блог в «Инстаграме».

Девушка выложила старую фотографию, на которой ей около четырех лет. На фотокарточке – очаровательная белокурая малышка с бантом на голове, в коротком пышном платьице. Чтобы снимок получился как можно более удачным, фотограф поставил малышку на стул и дал ей яркого гнома.

- В детстве я была хваткой девчонкой! Настолько, что даже гномы не пытались сбежать, - с юмором подписала фотокарточку Татьяна Котова.

Поклонники по достоинству оценили снимок. Пост набрал сотни лайков и массу комментариев.

- Ну и лапочка! – написал один из пользователей.

- Какая прекрасная малышка, - поддержал другой.

- Мила до невозможности, - оценил третий.

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