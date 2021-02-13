Суд разрешил построить гостиницу на месте бывшего кинотеатра в Ростове-на-Дону

Суд отменил решение апелляционной инстанции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал законным перерегистрацию участка в ростовском парке Горького под строительство гостиницы. Решение опубликовано в картотеке суда.

Речь идет о территории бывшего кинотеатра «Россия». Изначально участок предназначался только для размещения выставочных залов, театров, кинотеатров. Позже управление Росреестра изменило допустимый вид использования земли на деятельность гостиниц. С этим решением не согласился Департамент имущественно-земельных отношений города. Власти обратились в ростовский арбитраж и потребовали восстановить изначальную запись об использовании участка.

Суд не удовлетворил требования администрации. Тогда истец обжаловал решение. Летом 2020 года апелляционная инстанция отменила это решение. Ростреестр обязали вернуть участку вид использования под выставочные залы и кинотеатры. В ответ ведомство обратилось в окружной суд.

11 февраля суд Северо-Кавказского округа отменил постановление апелляции. Арбитраж признал законным решение об возможности строительства гостиницы в парке.

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