Многокилометровые пробки образовались в Ростове-на-Дону в первый день снегопада

Пробки образовались в нескольких районах Ростова-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в нескольких районах образовались многокилометровые пробки. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Google Карты».

Транспортный затор образовался на улице Немировича-Данченко от пересечения с улицей Горской до площади 2-й Пятилетки. Движение затруднено также на улице 2-й пятилетки. Автомобили простаивают в пробке на улицах Шеболдаева и Вавилова от площади 2-й Пятилетки до пересечения Вавилова и улицы Таганрогской.

Дорожная ситуация сложная в Кировском и Ворошиловском районах. Транспортный затор растянулся на проспекте Михаила Нагибина от пересечения с улицей Текучева до площади Советской конституции.

Пробки могли образоваться из-за погодных условий. 13 февраля в Ростове-на-Дону на смену теплой погоде пришли снег и морозы.По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся 14 и 15 февраля. В администрации Ростова-на-Дону, что дороги будут расчищать 150 единиц техники и 500 уборщиков.

АЛЛО!

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