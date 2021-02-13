«Какой бред мы творим»: тренер «Ростова» возмутился высокими зарплатами футболистов

По мнению Карпина, российские футболисты не готовы к конкуренции в зарубежных клубах. Фото: ФК "Ростов".

Тренер «Ростова» Валерий Карпин возмутился высокими зарплатами футболистов. Об этом он высказался в интервью в программе «Инсайдеры».

Карпин констатировал, что в топовых зарубежных клубах играют только три российских футболиста. По мнению тренера, связано это с деньгами и большой конкуренцией.

— Наши футболисты не готовы выигрывать конкуренцию. И там им, этим футболистам, будут платить меньше денег. Представляешь, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им еще и даем большие деньги. Бред какой мы творим, — заявил Валерий Карпин.

При этом тренера радует, что некоторые футболисты все же пробуют себя за границей. «Слава Богу. Хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает,» — прокомментировал Карпин переход Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина».

АЛЛО!

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