В следующем матче "Ростов-Дон" встретится со "Звездой". Фото: ГК "Ростов-Дон".

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош». Матч 14-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошел 13 февраля в Ростове-на-Дону.

Первый мяч забила линейная «Ференцвароша» Юлия Бенке. После этого ворота венгерской команды успешно атаковала Манагарова. К 18-й минуте венгерки все-таки вырвались вперед — 6:9. Однако Макеева и Заади забросили мячи и сравняли счет — 12:12.

Во второй половине игры в первые шести минут ростовчанки забили три гола. В этом тайме донские красавицы постоянно удерживали преимущество в два — три мяча. В итоге «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» со счетом 26:24.

Следующий матч чемпионата России "Ростов-Дон" проведет со "Звездой". Игра пройдет 17 февраля на площадке Дворца спорта.

АЛЛО!

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