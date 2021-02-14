Счет составил 1:2. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» в товарищеском матче. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Москвичи забили два гола в первом дайме. Мяч в ворота ростовчан отправил новичок «Локомотива» Пабло Насиментро Кастро. Второй гол забил Никита Иосифов.

Во втором тайме Валерий Карпин провел несколько замен. Ворота москвичей пробил Данил Глебов. Мяч попал точно под перекладину. Однако сравнять счет «Ростову» так и не удалось. Счет составил 1:2.

Напомним, это был последний контрольный матч «Ростова» в рамках зимних сборов. Подготовка футболистов началась в испанской Марбелье 14 января и продлится до 18 февраля.

Уже 21 февраля пройдет первый матч этого сезона. Ростовчане встретятся с грозненским «Ахматом» на «Ростов-Арене». Игра начнется в 19.30.

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