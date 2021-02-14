Повод признаться в любви: как ростовские звезды поздравили вторые половинки с Днем святого Валентина

Свои поздравления звезды разместили в "Инстаграме". Фото:

14 февраля отмечается День святого Валентина. Влюбленные по всему миру признаются друг другу в чувствах и дарят подарки. Не остались в стороне и звезды. Рассказываем, как поздравили вторые половинки ростовские знаменитости.

Донская красавица Виктория Лопырева посвятила небольшой пост мужу Игорю Булатову. Сейчас супруг находится далеко от семьи, в республике Коми.

— Над нами общее небо, а значит, я рядом, где бы Ты не был, — написала Виктория.

Жена футболиста Анастасия Костенко порассуждала об отношениях и браке. Она признала, что в браке поняла, что отношения — это работа.

— Это работа над собой, своими ошибками и желание понимать чуждую каждому психологию противоположного пола, — поделилась мыслями девушка.

Сам же избранник Анастасии Дмитрий Тарасов признался, что не признает этот праздник. Тем не менее, он напомнил жене о чувствах. «Но это не повод не сказать лишний раз любимой о своих чувствах,» — написал футболист.

При этом одна из самых крепких пар шоу-бизнес, Дмитрий и Полина Дибровы провели этот день не вместе. Молодая жена шоумена устроила вечеринку и провела отпраздновала 14 февраля с подругами.

Автором самого теплого поздравления стала жена тренера «Ростова» Дарья Карпина.

— Я очень надеюсь, что наши девочки выберут себе таких вот мужчин — сильных, надежных, но при этом ласковых, трепетных и нежных.

АЛЛО!

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