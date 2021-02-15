Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева показала, как выглядела до пластических операций

Павел и Алана вместе уже восемь лет. Фото: Instagram Аланы Мамаевой

33-летняя Алана Мамаева не перестает удивлять людей подробностями о своей личной жизни. Красавица часто делится интересными фактами о жизни с мужем-футболистом и рассказывает о личном в соцсетях.

На этот раз, красавица показала, как изменилась ее внешность с 18-ти лет. Судя по фото, опубликованном в Instagram, в юности у девушки не было проблем с фигурой. На пляжной фотографии красуется милая и стройная брюнетка с маленькой собачкой.

Так Алана выглядела в юности. Фото: Instagram Аланы Мамаевой Stories

Сейчас Алана Мамаева выглядит иначе. Красотка не скрывает, что сделала несколько операций по улучшению внешности. Пластический хирург поработал над лицом и фигурой Аланы.

Красотка часто делится эффектными снимками. Фото: Instagram Аланы Мамаевой

В одном из видеоэфиров в соцсетях девушка говорила о том, что вставила импланты в ягодицы и поработала над улучшением груди. Результаты этих операций то и дело вызывают споры в Сети. Часть комментаторов упорно доказывают, что до всех этих изменений Алана выглядела лучше.

Трансформации внешности настолько захватили красотку, что она даже запустила свой видеоблог на популярной платформе, где рассказывает о пластике.

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АЛЛО!

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