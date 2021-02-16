Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с активом ростовской молодежи

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко встретился с представителями студенческих отрядов. Фото: Instagram Алексея Логвиненко logvinenko_rnd

Глава администрации Ростова встретился с активной молодежью города. Это произошло накануне Дня студенческих отрядов. - В течение недели разработаем и утвердим «дорожную карту», в соответствии с которой мои заместители определят территории, на которых смогут трудится бойцы студенческих отрядов, - озвучил Алексей Логвиненко. - Это объекты строительства, благоустройства, здравоохранения, а также работа на транспортных предприятиях нашего города.

По его мнению, еще одно перспективное направление для ребят-активистов - малое и среднее предпринимательство.

- Проработаем возможность, чтобы энергичные студенты, у которых есть идеи и желание их реализовать, смогли заняться бизнесом, - добавил Алексей Валентинович.

Известно, что уже в конце марта пройдет еще одна встреча, на которой будут окончательно определены те площадки, куда можно будет направить бойцов.

представителями студенческих строительных отрядов, которые будут работать на городских объектах. Алексей Логвиненко в числе прочего, рассказал о трудоустройстве молодых специалистов в донской столице.

Так, в течение недели появится «дорожная карта», где будут указаны организации, ведущие поиск сотрудников. Бойцы студенческих отрядов смогут трудоустроиться туда, где ведутся работы по строительству и благоустройству, пробовать свои силы в здравоохранении, а также на транспортных предприятиях города.

- Сейчас прорабатывается такая возможность, чтобы энергичные студенты, у которых есть идеи и желание их реализовать, смогли заняться бизнесом, - сказал во время встречи глава администрации Ростова Алексей Логвиенко.

Известно, что следующая встреча состоится уже в марте. После этого пройдет распределение студентов по рабочим площадкам.

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