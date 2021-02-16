В Ростове завтра может повториться экстремальный снегопад 2014 года, заявили власти

Погода может измениться в ближайшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики предупредили местное правительство и губернатора о прогнозируемом сильном снегопаде в Ростовской области. Об этом Василий Голубев сообщил на заседании штаба по коронавирусу.

— По сообщению Гидрометцентра, в ближайшие сутки, возможно, даже завтра ожидается заметное увеличение снегопада. По некоторой информации, речь идет об осадках до 30 миллиметров. Это немало. Аналогичная ситуация была в 2014 году, — рассказал губернатор.

Он попросил привести все службы в состояние готовности.

— Система должна включаться нажатием кнопки, — заключил Василий Голубев.

По прогнозу ростовского Гидрометцентра, 16 и 17 ночью и утром некоторые территории накроет туман. Ночью столбик термометра опустится до минус 8 — минус 13, при прояснениях — до минус 19. Днем температура составит минус четыре — минус девять градусов.

В Ростове, напомним, в январе 2014 года выпало экстремальное количество снега. На несколько дней движение в донской столице и областных городах было парализовано. Не работали некоторые коммунальные службы, случались перебои с поставками продовольствия в магазины.

АЛЛО!

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