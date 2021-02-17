Футболист Али Соу стал игроком «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поприветствовал нового игрока. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Руководство ФК «Ростов» продолжает усиливать команду. Во время зимнего трансфертного окна подписан контракт с 26-летним гамбийцем Али Соу. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Согласно договору, клуб принял футболиста на правах аренды у софийского ЦСКА до конца сезона с правом последующего выкупа.

По информации источника, знакомого с ситуацией, сделка обошлась желто-синим в 500 тысяч евро. В случае, если клуб захочет заполучить нападающего на постоянной основе, это обойдется в три миллиона евро.

Нападающий софийского ЦСКА Али Соу отличается высокой результативностью. Футболист выступал в Лиге Европы УЕФА. В текущем розыгрыше турнира он забил 5 голов в 10 матчах. Ранее футболист на правах аренды выступал за ряд итальянских команд. Сезон 2017/18 провел в клубе «Скендербеу», где принял участие в 33 матчах и забил 21 мяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пусть травмы делают только сильнее": полузащитника ФК "Ростов" Павла Мамаева прооперировали

Футболист восстанавливается после хирургического вмешательства (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.