Метель обрушится на Ростов-наДону

В Ростове прогнозируют сильный снегопад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 18 февраля, спасатели со ссылкой на Ростовокий гидрометцентр сделали экстренное предупреждение. По данным метеорологов, в ближайшее время в донской столице сильно испортится погода. Так, по прогнозам, в пятницу, 19 февраля, в городе начнется метель. Снег будет идти весь день и ночь, а дороги покроет коркой льда. Днем в пятницу в городе будет пять градусов мороза, а порывы ветра составят 15 метров в секунду.

В субботу, 20 февраля, погода будет более мягкая. Снегопад прекратится, периодически даже будет проглядывать солнце. Температура днем будет плюс 1 градус.

При этом в ГО и ЧС просят и водителей, и пешеходов быть особенно осторожными в четверг. Из-за гололеда возможно большое количество аварий на дорогах. Кроме того, спасатели рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными, держаться дальше от проезжей части и конструкций, на которые налипает снег.

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