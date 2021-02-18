«Такого хамства не встречал»: ростовчанин обвинил врача поликлиники в отказе помогать пациенту с переломом

Ростовчанин утверждает, что ему нагрубили в больнице Фото: Александр БОЙКО

В Ростове произошел конфликт между 82-летней пенсионеркой и медиками одной из поликлиник. Престарелой женщине, по утверждению ее сына, отказались менять лангету. В поликлинике, тем временем, говорят, что врач действовал по правилам и не грубил пациентке.

После перелома руки пенсионерке в травмпункте наложили гипсовую лангету и сказали, чтобы позже она поменяла ее на другую в местной поликлинике. Об этом в соцсетях рассказал сын пенсионерки Александр.

По словам мужчины, он через несколько дней привел мать в поликлинику по месту жительства, но там ему, якобы, нагрубил хирург. Более того, ростовчанин утверждает, что врач отказался менять лангету на другую, удобную и легкую.

- Такого хамства от врачей мы давно не слышали. Позвали меня в кабинет, потому что, видите ли, моя мама плохо слышит врача, мне объяснили, что прибыть надо через 4-5 недель, а лангету они не ставят, а ставят в травмпункте, - сообщил Александр.

Корреспондент «Комсомолки» связался с поликлиникой. Там прокомментировали ситуацию. По словам собеседника издания, прием вела хирург, а она, действительно, не накладывает гипс и лангеты. Это делают травматологи в травмпункте. Кроме того, мужчина просил, чтобы матери заменили гипсовую лангету на так называемую циркулярную повязку. Но, дело в том, что этот материал платный, пояснили в поликлинике.

Также в поликлинике утверждают, что хирург вела себя, по информации руководства, корректно по отношению к пациентке. Тем не менее, после критической публикации в интернете в больнице назначили проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отставка замминистра здравоохранения Ростовской области: Александру Крату не продлили контракт

В отставку уходит заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!