Радио "КП": Варламов снова обвинил ростовчан в нелюбви к городу

В эфире Радио "КП" узнали у самого Ильи Варламова, зачем он снимает такие фильмы

Блогер уверен, что Ростов прекрасен, но горожане его "убивают" в том числе и своим бездействием. Час насыщенного, очень "плотного" видео от известного блогера -урбаниста, в котором видишь Ростов. Но какой-то другой. Или нет? Старый центр с разрушенными и опустевшими домами, застройка набережной, балконы исторических зданий, обшитые металлопрофилем. Ростову досталось. В очередной раз.

Интернет-аудитория раскололась на два лагеря. Одни пользователи уверены, что Варламов все правильно показал и об этом нужно говорить, другие посылают его.... в Москву и скандируют: "Руки прочь от нашего города".

В эфире Радио "КП" узнали у самого Ильи Варламова, зачем он снимает такие фильмы? Он рассказал, что хочет "разбудить" в людях неравнодушие к своей малой родине. Психолог Полина Шаповалова выразила уверенность, что такую критику не стоит воспринимать близко к сердцу. Проблемы есть в любом городе. И решать их нужно поэтапно.

Выбрали самые яркие моменты фильма.

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АЛЛО!

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