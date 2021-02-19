У погибшего на мосту Стачки рабочего остались беременная жена с ребенком на руках

Рабочий умер в больнице. Фото: Instagram Сгребняка Евгения srebnyak_evgeni

Обычный рабочий день закончился трагедий для молодого ростовчанина. Мужчина упал с автокрана на Стачки. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но вскоре он умер в больнице. Как уверяют знакомые парня, у погибшего остались беременная жена и ребенок.

Друзья до сих пор не могут прийти в себя. Жизнь семьи резко перевернулась в один момент после страшного ЧП.

В соцсетях знакомые пишут, что сейчас у жены даже нет денег на похороны супруга. Один из друзей семьи даже был вынужден открыть в Сети сбор денег, чтобы оплатить венки, гроб, поминки и прочие незапланированные расходы.

В Интернете многие люди написали, что знали погибшего лично. По словам ростовчан, он был добрым, отзывчивым, смелым и сильным парнем, который любил свою семью и никогда не пасовал перед жизненными трудностями.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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