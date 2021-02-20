В Гуково за погибшую в канализации сотрудницу ответит ее начальство

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гуково два бывших коммунальных начальника предстанут перед судом за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Дело было еще в сентябре 2019 года. Тогда при проведении работ на канализационно-насосной станции одного из участков две сотрудницы организации вошли в помещение приемной ямы канализационной станции и получили острое отравление организма, вдохнув пары метана. Как выяснилось позже, женщин попросту не обеспечили средствами индивидуальной защиты дыхательных путей.

Причем, одна из них скончалась еще до приезда скорой помощи. Вторая выжила, но ее здоровье оказалось существенно подорвано.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, бывшему начальнику канализационной станции и бывшему директору предприятия предъявлено обвинение по статье "Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека".

Им грозит до четырех лет лишения свободы.