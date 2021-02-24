В Ростове пожарные нашли в коллекторе труп человека

На тушение огня в коллекторе ушло несколько минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 23 февраля, в Советском районе Ростова-на-Дону произошло ЧП. Возле девятиэтажки на улице Еременко загорелся коллектор. Без жертв не обошлось.

Вызов на пульт дежурного поступил в 21:18, сообщает регуправление МЧС. К моменту приезда пожарных подразделений огонь распространился на площади в 7 кв. м. С пламенем сотрудники МЧС справились быстро. Возгорание они потушили уже в 21:34. На месте работали 8 человек и 2 спецмашины.

При проведении аварийно-спасательных работ пожарные нашли труп человека. Мужчина это или женщина, пока не известно. Личность погибшего сейчас устанавливают специалисты. Также они выясняют, из-за чего начался пожар.