Коронавирус 24 февраля в Ростовской области выявили у 304 человек

Общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 71 883 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области COVID-19 заразились еще 304 жителя. Это пятый результат по стране. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф на среду, 24 февраля.

В регионе наблюдается снижение числа новых ковид-пациентов. 304 заболевших – самый низкий суточный прирост с первых дней февраля. Всего с начала пандемии в Ростовской области выявили уже 71 883 случая инфицирования.

Растет и число выздоровевших. За сутки лечение закончили 338 человек.

Троим пациентам не удалось победить болезнь. За все время в Ростовской области от коронавируса скончался 3 061 человек.