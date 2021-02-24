Самолет из Крыма экстренно сел в аэропорту Ростова

После дозаправки самолет продолжит путь в Москву Фото: Александр СТЕПАНОВ

В Ростове в среду, 24 февраля, вынужденно приземлился самолет Симферополь – Москва. На борту произошло ЧП – одна из пассажирок почувствовала себя плохо, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, в воздухе у женщины обострилось сердечно-сосудистое заболевание. Ей понадобилась срочная помощь медиков. Командир судна принял решение сесть в ближайшем аэропорту. Им оказался Платов. Самолет благополучно приземлился в Ростове-на-Дону, после чего пассажирку передали врачам.

Насколько известно, скоро борт продолжит полет. Как сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в пресс-службе аэропорта, его уже дозаправили. Сейчас самолет готовится к вылету в Москву.