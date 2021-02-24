Решение о единых цветах зданий в Ростове отклонила прокуратура

Депутаты хотят обязать строителей и собственников соблюдать в центре Ростова единую палитру Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Ростова заблокировала проект городской думы о единой цветовой схеме фасадов в центре города. Об этом стало известно сегодня во время заседания городского парламента.

О том, что проект не будет обсуждаться на сегодняшнем заседании заявила председатель гордумы Зинаида Неярохина. По ее словам, вопросы к документу появились у прокуроров. По каким именно причинам у прокуратуры возникли претензии и будет ли проект переработан, спикер не пояснила. В прокуратурах Ростова и области пока не комментируют ситуацию.

Проект о обязательной схемой отделки и покраски фасадов появился на сайте гордумы на днях. Депутаты предложили разбить Ростов на четыре цветовые зоны. Первая охватывает исторический центр города. На ее территории, как следует из документа, владельцы здания будут обязаны строго придерживаться предложенной властями цветовой палитры. Требование относится и к покраске фасадов, и к отделке облицовочными материалами.

Во второй зоне, которая тоже находится в центральной части Ростова, требования не будут настолько жесткими.

В центре города, если решение все же будет принято, будет запрещено использовать для фасадов сайдинг и сэндвич-панели без дополнительной отделки. Окна и витрины должны будут вписываться в архитектуру района.

Владельцев закрытых предприятий, на территорию которых пропускают только собственных работники, не будут обязывать придерживаться цветовой схемы.

АЛЛО!

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