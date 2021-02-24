В Ростове построят школу на 1650 учеников

Школа № 115 рискует потерять статус самой крупной не только в Ростове, но и ЮФО Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону построят самую крупную на юге России школу. Она будет рассчитана на 1650 учеников. Об этом в среду, 24 февраля, на заседании гордумы сообщил глава областной столицы Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, новое учебное заведение будет не только самым крупным, но и самым современным на юге страны. Школы с таким количеством мест сейчас возводят только в Москве.

Проект строительства образовательного учреждения разработали в 2020 году. Здание планируют разместить в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. Работы по возведению школы стартуют во втором квартале 2021 года.

Напомним, сейчас самой большой школой ЮФО считается СОШ № 115 на Левенцовке. Ее построили в 2017 году. Сейчас в ней учатся 1400 ребят в смену.