Житель Ростова у себя дома заколол приятеля ножом

Суд отправил молодого человека под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве 31-летнего местного жителя. Мужчину закололи ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, все произошло 20 февраля в одном домов города. В тот день погибший пришел в гости к 24-летнему знакомому. Приятели выпили, завязалась ссора. Молодой человек схватил нож и несколько раз ударил гостя в туловище и шею. Мужчину госпитализировали в больницу, но медикам не удалось его спасти.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд отправил молодого человека под арест. Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.