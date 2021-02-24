Глава Ростова-на-Дону назвал среднюю зарплату горожан

В среднем жители донской столицы зарабатывают почти 40 тысяч рублей в месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стала известна средняя зарплата жителей Ростова-на-Дону в 2020 году. Эта сумма составила 39,6 тыс. рублей. Об этом в среду, 24 февраля, на заседании в думе рассказал глава города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, коронакризис в прошлом году отразился не на всех экономических показателях. К примеру, доходы ростовчан немного подросли. Заработная плата увеличилась более чем на 3%.

А вот от безработицы избавиться пока не удалось. По итогам прошлого года в столице региона насчитывается 27,7 тыс. человек, которые остались без работы. Уровень безработицы в донской столице увеличился с 0,4 до 5%. Количество вакансий заметно меньше – сейчас в городском банке данных их только 20,5 тыс.