Ростовчанин в соцсетях соблазнял маленьких девочек

Родители одной из школьниц увидели переписку и написали заявление в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ростовчанина, который в ходе интернет-переписки в соцсетях развращал двух несовершеннолетних девочек – 10 и 12 лет.

Как сообщили в региональном следственном комитете, почти три месяца - с марта по май 2020 года - в социальной сети мужчина неоднократно слал девчонкам сообщения интимного характера и всячески втягивал их в омут весьма специфических сексуальных фантазий.

Так продолжалось пока переписку дочерей с извращенцем не увидели родители девочек. Они и обратились в правоохранительные органы.

Развратника вычислили и задержали. Выяснилось, что грязную переписку с маленькими он вел со своего домашнего компьютера. В итоге, мужчине предъявили обвинение по статье "Иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста". Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что по некоторым данным, этот мужчина когда-то работал в следственном изоляторе.