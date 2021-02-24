Температура воздуха в Ростовской области скакнет на 17 градусов

Вместе с потеплением придут мокрый снег и дождь Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Жителей Ростовской области ждет резкое потепление. Температура воздуха в регионе к концу рабочей недели поднимется на 17 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 25 февраля, столбики термометров в Ростовской области опустятся до -13 градусов. Днем ожидается плюсовая температура – 1 градус выше нуля.

А вот в пятницу, 26 февраля, в регионе станет еще теплее. Воздух прогреется до 4 градусов.

Также жителей ждут и другие сюрпризы погоды. Это мокрый снег, который будет переходить в дождь, туман, а еще гололед на дорогах. Автомобилистам стоит быть осторожнее.