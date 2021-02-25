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Коронавирус Covid-19

Коронавирус 25 февраля выявили у 296 жителей Ростовской области

В регионе продолжает снижаться суточный прирост ковид-пациентов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев инфицирования возросло до 72 179

Общее число случаев инфицирования возросло до 72 179

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили еще у 296 человек. Это меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения по данным на четверг, 25 февраля, достигло 72 179. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. Лечение от COVID-19 за минувшие сутки закончили 332 ростовчанина.

Также в регионе сегодня зафиксировали антирекорд по смертям. Скончались 18 ковид-пациентов. Всего в Ростовской области не смогли победить болезнь уже 3 079 жителей.