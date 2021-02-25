Пожар в Шахтах 25 февраля охватил предприятие полимерной упаковки

Густой дым виден издалека / Фото: vk.com/rostovnadonu

Днем в четверг, 25 февраля, в экстренные службы поступил срочный вызов на улицу Ворошилова, 2Г в городе Шахты. Там на территории предприятия по производству полимерной упаковки - ХИМПЭК - произошел пожар.

По данным регуправления МЧС, огонь охватил территорию площадью 500 кв. м. Угрозы распространения нет. По словам очевидцев, густой черный дым, который заволок небо над предприятием, видно издалека.

Сейчас на месте происшествия работают 39 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших нет.