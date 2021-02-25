На трассе М-4 под Ростовом произошло массовое ДТП с 4 автомобилями

Авария "собрала" два грузовика, иномарку и отечественную легковушку Фото: Областной УГИБДД

Утром в четверг, 25 февраля, на 1059 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области произошло массовое ДТП. Примерно в 10:30 там столкнулись «Лада Ларгус», «Тойота» и два «КамАЗа».

По данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 44-летний водитель одного из грузовиков. Он не выдержал дистанцию и зацепил «Ларгус», а тот врезался в иномарку, которая остановилась перед светофором. «Тойота» от удара продвинулась вперед и влетела в еще один грузовик, который стоял впереди.

Больше всего в аварии пострадал иностранный автомобиль. Его сильно смяло. Однако люди, которые находились в машине, не пострадали. Не получили травм и другие участники ДТП. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия.