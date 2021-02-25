Шахты признали одним из самых неудобных для жизни городов России

Уровень комфорта в Шахтах - ниже уровня цен. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Шахты (Ростовская область) оказались на одном из последних мест в опубликованном недавно рейтинге доступности и комфортности жизни в российских городах. Жить в Шахтах – дорого и малоприятно – считают авторы рейтинга из института «Урбаника»

Шахты заняли 94 строчку из 100. Хуже себя чувствуют, если верить социологам, только жители Абакана, Читы и Уссурийска. Чуть лучше – жители Симферополя. На первое место авторы рейтинга поместили Краснодар. Затем идут Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва.

Рейтинг составляли на основе статистики за 2019 год, пишет «РБК». Авторы учитывали, в том числе, свойства климата, экологию, развитость транспортной инфраструктуры, уровень зарплат и стоимость жилья. Города-серднячки поделились на две группы. В первую группу вошли те, где жить относительно комфортно, хотя и дорого. В городах второй группы есть проблемы с загрязнением воздуха, транспортом и зарплатами, зато продуктовая корзина и жилье здесь дешевые.

Шахты, как считают составители рейтинга, не входят в эти группы. Транспортная инфраструктура в Шахтах находится в плачевном состоянии, уровень доходов здесь низкий, а расходы – на довольно высоком уровне.

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