В Ростовской области 26 февраля коронавирус нашли еще у 285 человек

Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 72 464 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Ростовской области на пятницу, 26 февраля. За сутки в регионе выявили еще 285 ковид-пациентов. Общее число случаев заражения теперь составляет 72 464.

По данным оперштаба, большую часть инфицированных нашли в Ростове-на-Дону. COVID-19 здесь подхватили еще 111 жителей. В Таганроге выявили 12 новых больных, а в Донецке – 8. Среди районов наибольший суточный прирост показали Неклиновский (14), Азовский (13) и Зерноградский (10). Значительная часть заболевших – люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Статистика заболевания коронавирусом на 26 февраля

За минувшие сутки лечение закончили 319 жителей Ростовской области. За все время – 62 838 человек. В стационарах сейчас находятся 1 634 пациента.

Также в регионе скончались еще 16 человек с COVID-19. Общее количество смертельных случаев достигло 3 095.