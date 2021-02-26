В ТЦ Ростова открыли еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Мобильный пункт открылся в ТРК "Сокол" на проспекте Стачки / Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону открыли второй мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Теперь жители города смогут сделать прививку на третьем этаже торгового центра «Сокол» (пр. Стачки, 25). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мобильный пункт обслуживают специалисты больницы № 7. График его работы следующий: по будням – с 15:00 до 19:00, по субботам – с 12:00 до 17:00. Те, кто желает сделать прививку, должны принести с собой паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис. Вакцинацию проводят только после осмотра врача.

Напомним, первый мобильный пункт открылся на прошлой неделе в ТРК «Золотой Вавилон». Также 31 прививочный пункт работает во всех поликлиниках города. Записаться на вакцинацию можно по телефону, через сайты медучреждений и портал госуслуг.