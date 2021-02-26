В Ростове утром 3 марта завоют сирены

Звуки сирен будут слышны в течение 15 минут / Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону на следующей неделе завоют сирены. Это связано с проверкой системы оповещения населения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сирены включат утром в среду, 3 марта, с 11:30 до 11:45. При звуках сирен горожанам нужно будет включить телевизор (канал «ДОН 24» или «ДОН-ТР») либо радио и прослушать сообщение о проведении проверки.

Напомним, что подобные мероприятия, как правило, проводятся дважды в год – весной и осенью. Специалисты проверяют, как работает оборудование, все ли исправно.