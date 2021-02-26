Умер известный ростовский хирург Геннадий Чепурной

Геннадий Чепурной 30 лет возглавлял кафедру детской хирургии и ортопедии / Фото: РостГМУ

В Ростове-на-Дону умер знаменитый детский хирург Геннадий Чепурной. Ему был 81 год. Об этом сообщает пресс-служба РостГМУ.

Известный ростовский врач скончался в ковидном госпитале городской больницы № 20. Он проходил там лечение.

- Сотрудники, педагоги, студенты выражают родным и близким Геннадия Ивановича свои глубокие соболезнования. Эта утрата невосполнима. Геннадий Чепурной навсегда останется в нашей памяти, - говорится в сообщении вуза.

Геннадий Чепурной много лет проработал в сфере здравоохранения. После института его распределили в Дубовскую районную больницу. Он проработал там хирургом более четырех лет. Затем вернулся в Ростов, где трудился ординатором в торакальном отделении клинико-госпитальной хирургии медицинского института.

В 1969 году Геннадий Чепурной защитил кандидатскую диссертацию, посвященную пластике пищевода при рубцовых сужениях. В 1980-м он получил звание профессора. Спустя два года возглавил кафедру детской хирургии и ортопедии РостГМУ. Там он проработал около 30 лет. За это время Геннадий Чепурной открыл детское урологическое отделение и отделение ожоговой травмы, а также организовал службу хирургии новорожденных. За вклад в развитие детской хирургии был удостоен звания заслуженного деятеля науки РФ.