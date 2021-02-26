Ростовчане в марте смогут стерилизовать своих кошек по льготной цене

В Ростове вновь пройдет популярная акция "Мартовский кот" / Фото: правительство РО

В Ростове-на-Дону вновь пройдет акция «Мартовский кот». В течение месяца – с 1 по 31 марта – жители региона смогут стерилизовать или кастрировать своих питомцев по льготной цене. Стоимость этих услуг будет в два раза меньше обычного – 750 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Акция пройдет в государственных ветеринарных лечебницах Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных. Так, стерилизовать котов и кошек можно будет по следующим адресам: пр. Кировский, 106; ул. Катаева, 232; ул. 2-я Краснодарская, 39; ул. Брестская, 2/81; ул. Серафимовича, 60; пл. Свободы, 12. Также пройти процедуру по акции можно будет в поселке Верхнетемерницкий на ул. Венеры, 21. Везде необходима предварительная запись.

Отметим, что месячник «Мартовский кот» очень популярен среди ростовчан. В этом году он пройдет в шестой раз. За все время ветврачи прооперировали по этой акции около 1500 кошек и котов.