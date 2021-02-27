ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля: рассказываем, кто открыл счет

Наша команда открыла счет в матче. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля играют на поле в Санкт-Петербурге. Матч начался в 16.30. Вначале первого тайма игроки то и дело получали желтые карточки.

Так, желтые вручили Николаю Пояркову, Али Соу и норвежец Матиас Норманн.

Болельщики в соцсетях сетовали, что никому не удается открыть счет.

И вот, почти в самом конце первого тайма, гол в ворота соперника забил Али Соу. Он открыл счет. Сейчас на таблице 1:0 в пользу ростовчан.

Отметим, что ранее букмейкеры делали ставки на ничью. Наши игроки вышли на поле в желтой форме, соперники - в голубой.

Отметим, что сразу же после гола прозвучал свисток на перерыв. Следите за матчем на нашем сайте. «Комсомольская правда – Ростов» ведет прямую трансляцию.

Болеем за наших и желаем им победы.

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