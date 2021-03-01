Проверка слуха: отравленная рыба появилась в магазинах Ростова-на-Дону

Информация об отравленной рыбе оказалась фейком. Фото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях распространилась информация, авторы которой сообщают, что под Керченским проливом, мол, произошла утечка химического вещества. Теперь на прилавки магазинов в Ростове-на-Дону якобы может поступить отравленная рыба. В сообщении говорится, что утечка химикатов произошла с некого судна. Его авторы просят жителей не покупать рыбу, которая, как они полагают, может быть отравлена. Сообщение об этом пришло на официальный номер WhathApp редакции.

«Комсомольская правда-Ростов» разбирается, стоит ли верить этим слухам.

Чтобы проверить информацию, корреспондент «Комсомолки» обратилась в ростовское Управление ветеринарии и областной Россельхознадзор. В эти ведомства информация о происшествии не подтвердилась. Ни одна такая жалоба в официальные ведомства не поступала.

Похоже, что информация о якобы отравленной рыбе - всего лишь фейк, подхваченных социальными сетями и мессенджерами. А покупателям в Ростове-на-Дону опасаться нечего.

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