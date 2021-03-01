В Ростовской области нашли автомобиль с погибшим водителем

Автоинспекторы обнаружили внедорожник в кювете. ФОТО: УГИБДД по РО

Сегодня, 1 марта, на автодороге в Тарасовском районе между хуторами Можаевка и Елань сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Нива» с погибшим водителем.

— По предварительным данным, около двух часов ночи водитель, двигаясь в направлении хутора Елань, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонным водостоком, — сообщили в областном управлении ГИБДД.

Сотрудники полиции заметили машину во время патрулирования автострады. На месте убедились, водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

По данному происшествию проводится проверка.

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