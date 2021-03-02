В азовской женской колонии заключенные показали пародию на клип Litlle Big

В конкурсе принимали участие самые артистичные из осужденных. ФОТО: ГУ ФСИН по РО.

В азовской женской колонии (ФКУ ИК-18, Ростовская область) заключенные во время конкурса продемонстрировали пародию на известный клип российской группы Litlle Big.

Конкурс, организованный в колонии, прошел в формате телешоу «Точь-в-точь», которое выходит на «Первом канале». Во время шоу, напомним, известные личности стараются максимально точно изобразить других звезд настоящего и прошлого. Заключенные выбрали для пародий клипы Татьяны Булановой, Litlle Big и группы "Тодес". Их одежда, насколько это было возможно в условиях спецучреждения, походила на костюмы прототипов. Жюри оценивало то, насколько участницам конкурса удавалось перевоплощаться.

- Такие конкурсы помогают отыскать талантливых исполнителей среди осужденных. У них развиваются способности, улучшается самооценка, – рассказали о задачах необычного мероприятия в пресс-службе управления ФСИН по Ростовской области.

Клип на песню UNO, которую группа Litlle Big выпустила в прошлом году накануне несостоявшегося конкурса «Евровидение», напомним, набрал в Youtube около 100 миллионов просмотров.

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