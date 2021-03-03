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Общество

Табачные стики пытались вывезти контрабандой из Ростовской области на Украину

Нарушители признались, что намеренно скрыли товар
СИНЕГУБОВА Ирина
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Контрабандный товар таможенники заметили на рентгеновских снимках.

Контрабандный товар таможенники заметили на рентгеновских снимках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу две нелегальные партии табачных стиков обнаружили ростовские таможенники и пограничники 3 марта на посту «Матвеев Курган». В обоих случаях владельцы стиков везли их через границу для продажи.

Более 12 тысяч нагреваемых палочек – около 600 пачек – таможенники нашли в автомобиле Toyota Avensis. Таможенники обратили внимание на показавшийся им странным фрагмент рентгеновского снимка автомобиля. Такой же товар пограничники обнаружили в тягаче DAF с полуприцепом.

— В первом случае мужчина пытался скрыть товар под обшивкой багажника и задним сидением. Во втором – в сумках у дальней стенки полуприцепа, — сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Оба водителя, имеющие паспорта Украины, пояснили таможенникам, что планировали продать табачную продукцию за пределами РФ.

Таможенники возбудили административные дела за недекларирование и сокрытие товара. Владельцам табака грозит штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.

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