Пробки в Ростове-на-Дону на утро 4 марта: где парализовано движение

Зарегистрированы шестибалльные пробки. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 4 марта: рассказываем, где затруднено движение. «Комсомольская правда -Ростова» собрала всю информацию о ситуации на дорогах к этому времени.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение парализовано на улице Доватора от улицы Мадояна до Змиевского проезда. Движение затруднено и на небольшом участке Мадояна от Араратского переулка до улицы Благодатной.

Пробки и в Западном микрорайоне. Транспортный затор растянулся на проспекте Стачки от улицы Кулагина до Привокзальной улицы.

Сложная ситуация и в Октябрьском районе. Пробка на улице Дачной от Таганрогской улицы до улицы Вавилова. Парализован проезд и на Вавилова — от Технологического переулка Площади 2-й Пятилетки. Однако и после площади пробка растянулась на улице Шеболдаева — от Дачной до улицы Ларина.

Традиционно в пробке простаиваю водители на проспекте Михаила Нагибина. Затор начинается от пересечения с Симферопольской улицей и заканчивается на проспекте Ленина.