Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 марта 2021: транспортные заторы в нескольких районах

Пробки оцениваются всего на два балла. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 марта: рассказываем о ситуации на дорогах. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, где есть транспортные заторы в настоящее время.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка образовалась на улице Береговой по обоим направлениям движения. Проезд затруднен между проспектом Буденновским и проспектом Сиверса. Кроме того, небольшой затор на Сиверса возле Береговой.

Сложная ситуация в районе Рабочего городка. Пробка на улице Шеболдаева — от улицы Нансена до Площади Народного ополчения. Проехать трудно и по проспекту Ленина возле площади — со стороны ростовского зоопарка в направлении проспекта Нагибина.

Пробка зафиксирована на улице Вавилова. Она растянулась от площади 2-й Пятилетки и до улицы 56-й Армии.

Транспортный затор зарегистрирован в Северном микрорайоне. Он образовался на улице Добровольского от бульвара Комарова до площади Добровольского.