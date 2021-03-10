Ректор РостГМУ Сергей Шлык стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области

Сергей Владимирович Шлык вошел в состав депутатов ЗС РО

Ростовчанин Сергей Шлык – ректор Ростовского государственного медицинского университета, профессор кафедры внутренних болезней, врач высшей врачебной категории стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

Сергей Владимирович занял освободившийся мандат. Дело в том, что депутат ЗС РО шестого созыва Александр Юрьевич Скрябин досрочно прекратил полномочия.

Отметим, что Сергей Шлык работал заместителем министра здравоохранения Ростовской области. Сфера его научных интересов – терапия, кардиология, эпидемиология, медико-экономический анализ. За время работы в университете подготовил 7 кандидатов медицинских наук, консультировал работы 2 докторов медицинских наук. Профессор является членом Европейского общества кардиологов. Коллеги отзываются о нем как о высочайшем профессионале, талантливом, энергичном руководителе и просто хорошем человеке.

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