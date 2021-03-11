В Калмыкии произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых

Постояльцев интерната и работников без позитивных тестов изолировали от заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия медики оказывают помощь подопечным дома-интерната, заразившимся коронавирусом.

Тесты оказались положительными у 41 пенсионера из интерната в Малодербентовском районе на севере республики. Всего в учреждении проживают 59 человек, рассказали в республиканском министерстве здравоохранения. После выявления инфекции в районе начал работу инфекционный госпиталь.

– Шесть подопечных интерната температурят, у остальных болезнь протекает бессимптомно, – пояснили в региональном минздраве.

Кроме того, вирусом заразился один из сотрудников интерната. Остальных работников и пенсионеров изолировали, за ними наблюдают врачи.

Это самая крупная локальная вспышка инфекции в Калмыкии с начала пандемии. В последние несколько недель в республике медики выявляют ежедневно около 80 носителей коронавируса среди тех, кто обращается в больницы или самостоятельно проходит тестирование. По состоянию на 11 марта от ковида на территории республики умерли 303 местных жителя.

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