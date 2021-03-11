Самую красивую пенсионерку выбрали в Ростовской области

Победительницы конкурса «Красота «золотого возраста». Фото: правительство Ростовской области

90-летняя пенсионерка из Таганрога Раиса Обезьянина победила в конкурсе «Красота «золотого возраста». Ее признали лучшей среди почти полусотни участниц со всей Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.

- Жюри нелегко было выбрать самую обаятельную и привлекательную, ведь все выступления были яркими и незабываемыми, - отметила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Конкурсантки соревновались в дефиле, представляли визитки, показывали таланты и творческие номера, связанные со сказками.

Победители в номинациях:

- «Миссис Шарм» - Егупова Ольга Владимировна;

- «Миссис Элегантность» - Петрова Татьяна Владимировна;

- «Миссис Креативность» - Костыленко Татьяна Семеновна;

- «Миссис Обаяние» - Песоцкая Анна Ивановна;

- «Миссис Артистизм» - Ковалёва Ольга Владимировна;

- «Миссис Очарование» - Полякова Анна Валентиновна;

- «Миссис Улыбка» - Калинина Татьяна Дмитриевна;

- «Миссис Весна» - Беседина Любовь Вениаминовна;

- «Миссис Доброта» - Шуляк Любовь Ивановна.

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