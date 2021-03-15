Выходит сериал о ростовском маньяке Андрее Чикатило

В 1992 году Андрея Чикатило приговорили к смертной казни. Фото: музей ГУ МВД по Ростовской области.

На экраны выходит сериал «Чикатило» об известном ростовском маньяке. Первую серию 18 марта покажет видеосервис «Okko», сообщается на сайте компании.

Режиссером сериала стал Сарик Андреасян, автор большинства современных отечественных комедий. Восемь серий будут повествовать о том, как на протяжении более десяти лет Андрею Чикатило удавалось вести двойную жизнь. Днем он играет роль примерного семьянина и добросовестного сотрудника, а по вечерам нападает на женщин им детей. Поимка маньяка из расследования превратилась в историю, полную драмы и неожиданных поворотов.

Сценарий для сериала написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Съемки проходили с сентября прошлого года. Одна из главных интриг состоит в том, кто же сыграет убийцу и психопата. Задолго до выхода сериала появилась новость о том, что на роль Чикатило утвердили Дмитрия Власкина. Однако позже сам актер опроверг эти слухи. Власкин все же появится в сериале, но в другой роли. В создании сериала приняли участие и такие актеры, как Константин Лавроненко и Юлия Афанасьева.

Ранее фильм об Андрее Чикатило сняли в Голливуде. Кино "Child 44" было основано на сюжете книги шведского писателя Тома Смита. Смит еще в 2008 году написал роман по мотивам реальной истории маньяка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Голливуде сняли фильм о ростовском маньяке Чикатило

Первый официальный трейлер триллера "№44" уже появился в Интернете. (Подробности)