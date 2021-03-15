Количество донских районов в «красной зоне» по коронавирусу сократилось до 4

В "красной зоне" - два шахтерских города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области количество районов и городов со сложной эпидемической ситуацией сократилось вдвое – до четырех.

Местные власти и Роспотребнадзор включили в список «красной зоны» шахтерские города Зверево и Гуково. Кроме того, уровень заболеваемости по-прежнему высокий в Красносулинском районе в центре Ростовской области, и в Багаевском районе – на юге региона. Еще несколько шахтерских территорий, районы вблизи Ростова и на востоке области, по оценке властей, находятся в «зеленой зоне». В том числе, к относительно благополучным власти отнесли город Каменск-Шахтинский. Всего в самой благополучной «зеленой зоне» сейчас 14 территорий. В других городах и районах уровень заболеваемости – не выше среднего уровня по области, они включены в «желтую зону».

Напомним, схему «светофора» региональные власти начали использовать около месяца назад. Предполагается, что в районах «зеленой зоны» будут постепенно смягчаться ограничения. В то время как в «красной зоне» возможны новые ограничения до тех пор, пока уровень заболеваемости не снизится.

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