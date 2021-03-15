Эксперт-урбанист: не занятые цехами участки «Ростсельмаша» нужно передать городу

"Ростсельмашу" уже не нужны большие площади, а городу - нужны, считает эксперт Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специалист считает, что часть бывших заводских площадей нужно отдать под городскую застройку

Не задействованные под производство территории завода «Ростсельмаш» стоит отдать под новые микрорайоны. В итоге Ростову пойдет по пути Москвы, где власти и собственники договорились о рекультивации и застройке бывших промплощадок, считает эксперт-урбанист, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

«Ростсельмаш» занимает солидную площадь в восточной части Ростова, однако многие территории сейчас не заняты действующими цехами, напомнила эксперт-урбанист в интервью блогу Veklektika. Собственники завода иногда говорят о возможном переносе цехов за город, однако в действительности на это нет средств, считает специалист.

- Прежних объемов поставок не требуется (речь о поставках комбайнов, – прим. ред). «Ростсельмаш» нужно санировать, оставить только то, что нужно. Забрать остальное под городское развитие. Это здоровый кусок сельмашевского района, – убеждена Наталья Зубаревич.

Ростов со временем пойдет по пути Москвы, где власти обратили внимание на «ржавый пояс» – территории бывших заводов, считает специалист. Несколько лет назад на этих территориях началась рекультивация, их продали застройщикам.

- И у вас это будет. Это лишь вопрос лоббистских возможностей властей и способности к диалогу собственников, – резюмировала эксперт.

Напомним, о возможном переносе промпредприятий за черту города областные власти начали говорить с начала 2010-х. В частности, в правительстве обсуждали возможность перемещения в Батайск завода «Роствертол».

СПРАВКА

Завод «Ростсельмаш» начал работу в 1929 году. Сейчас предприятие занимает территорию примерно в 133 гектара. С 2000 года предприятие принадлежит холдингу «Новое содружество».

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