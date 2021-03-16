Батайск станет современнее и удобнее

Фото: Администрация Батайска

Новую жизнь в Батайск вдохнет федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». При этом, как изменится облик города, будут решать сами жители с 26 апреля по 30 мая 2021 года на онлайн-голосовании.

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, КОТОРЫЕ НРАВЯТСЯ»

Так, батайчане выберут лучшие дизайн-проекты парка в Авиагородке и городского парка культуры и отдыха им. Ленина. Продуманная и комфортная зона досуга, ландшафтный дизайн и современные архитектурные решения сочетаются во всех четырех проектах, но лишь два станут победителями и будут реализованы с использованием передовых технологий и качественных строительных материалов к концу 2022 года. Бюджетные средства выделят на те дизайн-проекты, которые наберут наибольшее количество голосов.

Проголосовать за понравившийся проект могут все жители старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте za.gorodsreda.ru через портал госуслуг или по номеру телефона, выбрать регион и приглянувшийся вам проект. После окончания голосования платформа продолжит свою работу, и дончане смогут отслеживать, как продвигается реализация проектов-победителей. Также свои двери для голосования всем неравнодушным и активным гражданам откроют многофункциональные и торговые центры, объекты культуры и общественные места, при которых будут работать волонтеры.

- Благодаря такому подходу мы сможем создавать современные общественные пространства, которые нравятся людям. Выбор гражданами дизайн-проектов поможет сделать парки и скверы более удобными и комфортными, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Фото: Администрация Батайска

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА УЖЕ ДАЛА СВОИ ПЛОДЫ

Известно, что реализация программы «Формирование комфортной городской среды» ведется с 2018 года по двум направлениям: благоустройство дворов и придомовых территорий, а также общественных пространств. И программа по благоустройству Батайска в рамках национального проекта уже дала свои плоды.

В частности, многие дворы многоквартирных домов из унылых мест со старыми скамейками и поломанными качелями превратились в настоящие арт-пространства, оснащенные всем необходимым как для спокойного отдыха, так и для активного досуга.

А во дворе дома №130 на Октябрьской улице появилась еще и спортивная площадка для игры в баскетбол и мини-футбол. А на улице Воровского, 61 организовали зону отдыха для различных возрастных групп. Здесь можно почитать книгу в беседке, насладиться игрой с ребятишками на детской площадке, окруженной хвойниками, или заняться спортом на современных тренажерах.

ЧАЩЕ ГУЛЯТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

А вот одним из первых преобразившихся общественных мест стала аллея Панфилова в городе Батайске. Соседство аллеи с музыкальной школой №3 вдохновило на разработку проекта благоустройства территории в едином архитектурном стиле с музыкальным уклоном. Главное украшение - скульптура балерины, а музыкальные инструменты с человеческий рост удивляют и привлекают даже взрослых.

Отделанная тротуарной плиткой пешеходная зона, стильные фонари и лавочки, клумбы с цветами и декоративные кустарники, новые детские игровые комплексы - батайчане с нетерпением ждали воплощения их дизайн-проекта в реальность.

Атмосфера комфорта и безопасности, возможность чаще гулять и заниматься спортом на свежем воздухе - именно за такое преображение и голосовали местные жители, именно это и стало еще одной причиной полюбить свой город еще больше.

НАША СПРАВКА

Программа по благоустройству донского края разработана на пять лет, реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и завершится в 2022 году. Всего в Ростовской области приведут в порядок и сделают семейным центром притяжения сто четырнадцать общественных территорий, каждая из которых преобразится с учетом интересов и пожеланий жителей региона. При этом главную задачу проекта власти видят в создании комфортной среды как для работы, так и для отдыха, как в центре города, так и в отдаленных спальных районах.