Ростов возглавил рейтинг российских городов по росту цен на новое жилье

Цены на первичную недвижимость в донской столице выросли больше, чем у других. Фото: мэрия Ростова

В Ростове-на-Дону зафиксирован рекордный рост цен на новостройки. Об этом свидетельствуют аналитики базы жилья Restate.

Уточняется, что за первые два месяца текущего года первичная недвижимость подорожала сразу на 13,2 процента. При этом средняя стоимость жилья на первичном и вторичном рынках к началу весны стала примерно одинаковой — около 64 тыс. рублей за один кв. м.

- На первичном рынке сейчас практически нет сделок, - комментируют эксперты. - Давление на цены продолжает оказывать тот факт, что все больше проектов реализуется через эскроу-счета.

При этом сегодня донская столица остается одним из самых недорогих в плане стоимости недвижимости мегаполисов — ростовские новостройки стоят в четыре раза дешевле московских. И тенденция роста цен на недвижимость наблюдается по всей стране, несмотря на обвал продаж.

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