В Ростове-на-Дону осудили боевика, воевавшего в Сирии

Боевика приговорили к семи годам лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор Рамзану Ахъядову. Его обвиняли в участии в незаконном вооруженном формировании, а также вербовке и попытке создания террористической ячейки.

Как стало известно из материалов дела, Ахъядов воевал в Сирии с ноября по декабрь 2013 года. Он выполнял задачи в районе города Атма. Кроме того, в июне 2015 года уже в Анталии боевик склонял своего знакомого к созданию в Чечне группировки «Исламского государства»*.

Ахъядова приговорили к семи годам лишения свободы. Он проведен этот срок в колонии общего режима. По данным пресс-службы суда, подсудимый виновным себя так и не признал, и он ещё может оспорить свой приговор.

Ранее в ЮОВС на 5 лет осудили россиянина Олега Приходько. Он собирался устроить взрыв в Крыму, а также готовился к поджогу генконсульства России во Львове.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в России.